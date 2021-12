Insigne al Toronto già a gennaio: c’è la possibilità

Lorenzo Insigne ceduto già sul mercato di gennaio, lo vuole il Toronto pronto a fare un’offerta al Napoli per portarlo in MLS. Quella che sembrava una ipotesi impossibile comincia a farsi sempre più strada. Va detto che al momento resta ancora una pista molto complicata, ma le possibilità di una cessione di Insigne a gennaio aumentano. I media informati sulla MLS fanno sapere che l’affare Insigne al Toronto si farà sicuramente, ne sono più che certi, tanto da sbilanciarsi con una percentuale del 95%. Al momento il capitano sta recuperando da un infortunio, oramai sono settimane che non riesce a tornare in campo, con le voci di mercato che continuano ad aumentare. Insigne vorrebbe restare in Europa, ma le offerte mancano ed il Napoli ha capito il bluff, per questo attende che l’agente di Insigne faccia la prima mossa.

Calciomercato gennaio: Insigne al Toronto?

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Toronto è pronto a fare di tutto per Insigne. Il club che milita in MLS ha avviato la trattativa in sordina, Nonostante le smentite di Pisacane il viaggio in Canada c’è stato. “Il Napoli non ha nessuna intenzione di liberare il capitano a gennaio e dal Canada hanno capito che, probabilmente, non basterà neanche una cospicua offerta per far vacillare De Laurentiis: però per dare una svolta alla trattativa, pure questa possibilità comincia a farsi strada. Insigne va in scadenza a giugno, il suo manager, Pisacane, non può trattare (ufficialmente) prima di Capodanno, ma certe cose accadono fatalmente, verrebbe da dire. Il quadriennale da sette milioni, più o meno, è pronto, ma il Napoli se la sta giocando su tutti i fronti, e

neanche la minima tentazione di rinunciare al suo fantasista“. Il Toronto farà di tuto per portare Insigne a gennaio in Mls, ma dovrà convincere il Napoli. Una ipotesi non del tutto impossibile.