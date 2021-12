Insigne e Fabian negativi al Covid: Spalletti esulta

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz sono negativi al Covid 19. I due calciatori sono a disposizione del tecnico Luciano Spalletti per Juve-Napoli.

Finalmente una buona notizia in casa Napoli. La società ha fatto sapere che Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono negativi al Covid 19. Sicuramente un’ottima notizia per il Napoli che attualmente conta tra i positivi solo Lozano. Il rientro dei due calciatori fa tirare un sospiro di sollievo a Luciano Spalletti che per la gara con la Juventus potrà avere a disposizione i due giocatori che potranno riprendere regolarmente gli allenamenti.

In questo modo potrebbero spegnersi anche le polemiche sul possibile rinvio del match. Juve-Napoli era a rischio, col relativo piagnisteo dei tifosi bianconeri. Restano comunque tante le assenze in casa Napoli. A gennaio, infatti mancheranno Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Ounas impegnati in Coppa d’Africa. Inoltre per la sfida con la Juventus mancherà sicuramente Mario Rui che è squalificato. Il recupero dei due calciatori è molto importante e fa tornare un pizzico di ottimismo in casa Napoli.

Per Lorenzo Insigne resta comunque il punto interrogativo. L’attaccante può andare al Toronto, forse già a gennaio. Ma il Napoli si sta già muovendo, il nome di Muriel si fa sempre più insistente.