Sky – Di Marzio: “Napoli pensa a Min-Jae Kim. Ecco le caratteristiche tecniche”

Il Napoli prova il colpo Min-Jae Kim per la difesa, lo dice Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky. Il club azzurro ha la necessità di prendere un difensore per gennaio, dato che Koulibaly è assente per la Coppa d’Africa e Manolas è stato ceduto. I nomi che si fanno per la difesa sono tanti, ci sarebbe anche l’opzione Fazio della Roma, spuntata oggi come una trattativa possibile, così come quella per un difensore del Manchester United. Segnale che il Napoli è molto attivo e Giuntoli sta sondando più piste per cercare di concludere una trattativa il prima possibile.

Min-Jae Kim: chi è il difensore che piace al Napoli

Secondo quanto riferisce il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, il difensore del Fenerbahce è da tempo “nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima sessione di mercato, è ora tra i primi posti nelle preferenze del club azzurro. L’operazione resta complicata vista la volontà del Fenerbahce di trattenerlo“.

Ecco una descrizione tecnica di Min-Jae Kim: “Difensore classe 1996, sembra essere il profilo ideale in questo senso: alto 1.90m, si è trasferito in Turchia nell’agosto 2021 dal Beijing Guoan per 3 milioni di euro. Con la maglia del Fenerbahce ha fin qui totalizzato 23 presenze tra campionato ed Europa League, imponendosi come una pedina fondamentale della squadra di Istanbul“.