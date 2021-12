Pedullà: “Napoli valuta Fazio, Spalletti dà il via libera”

Il Napoli sta pensando a Federico Fazio per la difesa, il giocatore è ai marini a Roma ed è apprezzato da Luciano Spalletti. La notizia di calciomercato viene lanciata da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Secondo quanto fa sapere l’esperto di mercato di SportItalia, il Napoli sta sondando il terreno per Fazio, difensore argentino con passaporto italiano. A 34 anni Fazio può vantare esperienze in Liga, Premier League e Serie A, quindi si integrerebbe molto bene con il calcio italiano avendo già giocato con la maglia giallorossa. Dubbi ci sono dal punto di vista fisico, dato che il giocatore è spesso soggetto ad infortuni muscolari.

SportItalia: Napoli su Fazio

“Il Napoli cerca un difensore centrale, ma devono esserci le condizioni. Il budget, almeno per il momento, non consente grossi esborsi. E così nelle ultime ore, su indicazione di Luciano Spalletti, ci sono valutazioni a sorpresa su Federico Fazio, classe 1987, in scadenza con la Roma e ormai ai margini da tempo con il club giallorosso. Sarebbe un’operazione alla Juan Jesus, anche questa indicata la scorsa estate dall’allenatore toscano e che ha dato buoni riscontri al netto dello sfortunato autogol che ha deciso l’ultima gara interna contro lo Spezia” scrive Pedullà sul proprio sito. Il Napoli ha la strada in discesa per Fazio, dato che il giocatore è in scadenza di contratto con la Rome che lo cederebbe senza problemi. L’ingaggio del difensore è di 2 milioni di euro a stagione.

Arrivano conferme anche per quanto riguarda l’interesse per Tuanzebe, giocatore del Manchester United in prestito all’Aston Villa. “È un profilo che intriga ma devono esserci le condizioni e al momento non sarebbe un’operazione alla Anguissa, nel senso che ci vorrebbe un investimento importante. Il Napoli continuerà a monitorare Tuanzebe nella speranza che le condizioni cambino, ma intanto spunta Fazio“.