Del Genio: “Napoli falcidiato dalle assenze, sapete chi andrà in panchina con la Juve?”

Juve-Napoli si avvicina e la società azzurra ha tanti calciatori indisponibili a causa del Covid, squalifiche e Coppa d’Africa. Attualmente il Napoli ha fuori causa Covid: Insigne, Fabian Ruiz e Lozano. Con la Juventus mancherà sicuramente Mario Rui per squalifica, inoltre bisogna contare tra gli assenti anche Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas, che giocheranno in Coppa d’Africa. In tutto fanno otto calciatori di movimento non disponibili.

Assenze Napoli: Spalletti fa la conta

Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio degli assenti in casa Napoli ed ha detto: “Spalletti ha pochissimi calciatori a disposizione, questo è un fatto evidente ed oggettivo. Al momento il Napoli potrebbe fare tre sostituzioni, tra questi ci sono anche Ghoulam e Zanoli, ovvero calciatori che hanno giocato 10 minuti in tutto il campionato. Dunque il Napoli può fare anche una grandissima prestazione con la Juventus, ma la conta degli assenti parla chiaro, la squadra è veramente falcidiata”.

La speranza è che per il 6 gennaio 2022, giorno di Juve-Napoli, almeno si riuscirà a recuperare i calciatori positivi al Covid 19. Da questo punto di vista c’è grandissima incertezza, dato che i tempi in cui un giocatore diventa negativo non sono noti a nessuno. Spalletti dovrà cercare di fare su quelli che ha a disposizione o magari sperare che arrivi qualche rinforzo dal calciomercato. La speranza di Spalletti è di non perdere Insigne già a gennaio, perché l’attacco del Napoli è già ai minimi termini. Sicuramente l’allenatore dovrà recuperare il rapporto con Mertens, con cui c’è stato qualche screzio, ma l’allarme è rientrato. Inoltre Juve-Napoli è anche una partita a rischio, proprio per i tanti casi Covid. L’Asl di Napoli ha fatto sapere che c’è un rischio reale, ma attualmente la gara non è stata sospesa.