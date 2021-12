Mertens chiarimento con Spalletti: segnali di distensione

Dries Mertens e Luciano Spalletti scelgono la strada del dialogo, dopo qualche incomprensione è pronto alla pace con il tecnico. Negli ultimi giorni si è parlato molto di uno screzio tra Spalletti e Mertens. Il giocatore belga non ha preso bene la sostituzione durante la gara con lo Spezia, cosa che aveva generato un malumore. Gazzetta dello Sport scrive che non c’è nessun caso Mertens, tanto che dopo le vacanze ed un periodo di riposo ci sarà anche un chiarimento. Il quotidiano sportivo scrive che la sostituzione con lo Spezia ha colto di sorpresa Mertens ma anche “qualche altro giocatore ha manifestato dubbi, esplicitamente“.

Mertens-Spalletti: la situazione

“Mertens non è mai stato uno spacca-spogliatoio, anzi come ben sa Spalletti è uno di quei senatori molto ascoltato dal gruppo e leader per personalità e capacità di essere sempre positivo anche nelle avversità. Quella sostituzione a fine tempo, e non è la prima, ha creato un po’ di freddo fra giocatore e allenatore. Nulla di irrisolvibile e presto ci sarà anche l’auspicabile chiarimento. Segnali In un certo senso li ha mandati proprio Mertens, fotografato dalla moglie Kat in palestra anche nelle festività. Un modo per dire: io ci credo, sono pronto. Del resto il Napoli ha assolutamente bisogno del suo cannoniere perché un solo gol della squadra nelle ultime tre gare sono un ruolino che non porta nemmeno a un posto in Champions” scrive Gazzetta dello Sport.