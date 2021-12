Mertens si allena a Natale: il video

Natale di lavoro per Dries Mertens, che anche se è in vacanza continua ad allenarsi, un video è stato postato sui social. A farlo è stato il giocatore attraverso i propri profili ufficiale, oltre che la compagna Kat. Mertens continua a mantenersi in forma anche durante i giorni di riposo, per un atleta è importante recuperare, ma allo stesso tempo bisogna sempre tenere il fisico attivo. Mertens da grande professionista ha deciso di continuare ad allenarsi anche a Natale. Il giocatore vuole farsi trovare pronto per la ripresa degli allenamenti. Il Napoli tornerà in campo il 6 gennaio e senza Osimhen, sarà Mertens a giocarsi una maglia da titolare con Petagna.

Mertens vorrebbe giocare di più e lo ha detto chiaramente, il rapporto del belga con Spalletti non è idilliaco, ma in ogni caso il giocatore vuole farsi trovare pronto. Così Mertens lavora a Natale per tenersi in forma ed essere pronto a scendere di nuovo in campo con il Napoli. Se Spalletti dovesse chiamarlo in causa di certo non si tirerà indietro.