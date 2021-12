Di Marzio: “Il Napoli si informa per Tuanzebe, contatti col Manchester United”

Il Napoli ha chiesto informazioni per Axel Tuanzebe, difensore centrale di proprietà del Manchester United, in prestito all’Aston Villa. La notizia di mercato viene lanciata da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky. Gli azzurri sono alla ricerca di un difensore centrale ed in questo momento si stanno esplorando più piste, per cercare di mettere a disposizione di Spalletti un nuovo giocatore. Il Napoli pensa a Tuanzebe come rinforzo per gennaio e secondo Gianluca Di Marzio ha già preso contatti con il Manchester United. “Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al giocatore ed ha avviato i contatti con i Red Devils per capire se ci sia la possibilità di passare da un prestito all’altro. Il Napoli, infatti, attende di capire se può acquistarlo in prestito con diritto di riscatto“.

Chi è Axel Tuanzebe: caratteristiche tecniche

Tuanzebe è nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997, quindi attualmente ha 24 anni. Ha mosso i primi passi nel Manchester United nel 2005. L’esordio in prima squadra con il Red Devils c’è stato a 19 anni, dopo aver vinto due Premier League Under 21. Sempre Di Marzio fa sapere che il difensore centrale era tra i “più promettenti dell’Academy, non ha riscontrato lo stesso successo con i grandi, andando in prestito già in passato sempre all’Aston Villa. La sua migliore qualità è il suo ruolo di “jolly” nella squadra: oltre a difensore centrale, infatti, può ricoprire senza problemi il ruolo di terzino e anche di mediano“.

Il Napoli per il ruolo di difensore centrale pensa anche ad altri calciatori di Premier League, come Sarr del Chelsea. Mentre la pista italiana porta a Casale del Verona, giovane difensore che sta facendo molto bene con gli scaligeri. Mentre il nome di Rugani non sembra convincere moltissimo la società azzurra, mentre il suo entourage sarebbe felice di portarlo al Napoli.