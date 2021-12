Chi è Malang Sarr: il difensore vicinissimo al Napoli

Malang Sarr è sempre più vicino al Napoli, il difensore centrale del Chelsea ha 22 anni e può essere acquistato a gennaio da De Laurentiis. La notizia di un interessamento del Napoli per il difensore francese diventa sempre più concreta. Secondo quanto riferisce Il Mattino l’affare che porta Sarr a Napoli è in via di definizione, anche perché le cifre sono quelle giuste. Sarr guadagna 1,5 milioni di euro a stagione ed il Chelsea lo cede in prestito, condizione fondamentale per il Napoli per acquistare un calciatore a gennaio. Insomma sarebbe un’operazione alla Anguissa, con la società di De Laurentiis che prenderebbe un calciatore che vuole trovare maggiore minutaggio, pronto a trasferirsi volentieri in Serie A.

Sarr al Napoli: la storia

Malang Sarr è nato a Nizza 22 anni fa e proprio nel club della sua città ha mosso i primi passi da calciatore. Con il Nizza ha giocato 119 presenze e 3 gol. Dopo le buone prestazioni in Francia è passato al Chelsea, con cui ha firmato un contratto quinquennale. Fino ad ora Sarr ha giocato solo cinque partite, ma al momento dell’acquisto Maria Granovskaia, direttrice del Chelsea, aveva speso parole pesanti per Sarr: “L’opportunità era quella che non potevamo perdere. E’ una prospettiva straordinaria e lo monitoreremo da vicino durante il suo periodo di prestito, sperando che torni presto al Chelsea. Siamo molto felici di dargli il benvenuto al club oggi“.

Sarr ha giocato anche con il Porto, sempre in prestito dal Chelsea, con cui ha collezionato 19 presenza ed 1 gol. Avendo origini senegalesi Sarr potrebbe giocare per il Senegal, ma fino ad ora ha sempre rappresentato la Francia nelle nazionali giovanili.

Le caratteristiche tecniche di Sarr

Il Napoli sta penando a Sarr per il mercato di gennaio, per dare a Spalletti un nuovo difensore centrale visto che Koulilbay andrà in Coppa d’Africa e Manolas è stato ceduto. Sarr è un centrale di difesa ma può giocare anche come esterno mancino, un dettaglio non da poco, dato che il Napoli cerca anche un terzino di sinistra in difesa. Il piede preferito è il sinistro e fa della velocità e del tempismo la sua arma migliore.

La scheda del giocatore