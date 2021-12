GAZZETTA – Casale, il Verona cerca il sostituto: c’è il Napoli

Nicolò Casale è la pista italiana per il difensore centrale del Napoli, il Verona può cederlo a gennaio e cerca un sostituto. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il Napoli si è messo seriamente a cercare un rinforzo per la difesa di Spalletti, orfana di Manolas e che vedrà Kouliblay partecipare alla Coppa d’Africa. Cristiano Giuntoli monitora anche il mercato dei difensori italiani, meglio se giovani. Tra questi spunti Casale per il Napoli, talento del Verona che a 23 anni sta vivendo un’ottima stagione con gli scaligeri giocando 20 partite in Serie A. L’agente del giocatore ha chiuso alla possibilità che Casale passi al Napoli, o in altre squadre a gennaio, ma in questo caso si fa il gioco delle parti, com’è normale nel calciomercato quando non c’è ancora qualcosa di definito.

Calciomercato: Casale dal Verona al Napoli

Intanto il Napoli continua a tenere monitorato il giocatore, con Gazzetta dello Sport che scrive di una “impennata nelle possibilità della trattativa con il Verona per Nicolò Casale“ giocatore che nella “scorsa stagione ha contribuito alla promozione dell’Empoli in A“. Ora il giocatore è tornato all’Hellas che prendere in considerazione l’idea di venderlo, ovviamente se ci si presenterà con una buona offerta, dato che Casale ha un contrato con gli scaligeri fino al 2026.

Secondo Gazzetta il Verona “sta cercando un sostituto prima di dare l’ok al trasferimento di Casale a Napoli. La sua cessione potrebbe essere definita anche rapidamente. Nicolò Casale è pronto al grande salto. Con l’obiettivo di conquistare la fiducia di Spalletti per giocare al fianco di Koulibaly“.

La società azzurra è attiva anche su altri fronti: Malang Sarr è un nome più che gettonato sul calciomercato del Napoli. Il Chelsea lo cede in prestito, formula assai gradita a De Laurentiis. L’ingaggio del giocatore francese è di 1,5 milioni di euro, un altro parametro che rientra nei piani della società partenopea.