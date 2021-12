Giuffredi: “Il Napoli monitora Casale. Fiero di Di Lorenzo”

L’agente Mario Giuffredi, parla a Radio Punto Nuovo. Il procuratore parla di Casale ma anche di altri suoi assistiti, come Di Lorenzo.

Secondo quanto riferisce Giuffredi, il Napoli è una di quelle squadre che sta monitorando Casale, giovane promessa del Verona, anche se per ora “non c’è stato alcun contatto“. Altro giocatore della scuderia Giuffredi è Di Lorenzo: “Vado fiero della favola di Di Lorenzo, sono il suo agente da quando giocava in Serie B e vederlo vincere l’Europeo con la Nazionale italiana vale più dei soldi“.

Giuffredi parla anche dell’inchiesta plusvalenze, che vede coinvolta la Juventus: “Non sono un santo, ma nell’elenco delle operazioni indagate non figurano i nomi dei miei assistiti. Il caso del procuratore Ramadani? Non conosco personalmente né lui né Pietro Chiodi, l’altro indagato. Dispiace che si verifichino queste situazioni, perché gli agenti, già tartassati dall’opinione pubblica, verranno ulteriormente demonizzati. Saranno gli organi competenti a dover fare chiarezza, sperando che ciò avvenga nel modo giusto. C’è omertà nel mondo del calcio? Gli organi competenti sono a conoscenza di tutte queste situazioni poco limpide, bisogna vedere se hanno la voglia di indagare fino in fondo. È giusto che gli agenti guadagnino una percentuale sui trasferimenti? Personalmente, ho iniziato a fare questo lavoro perché il calcio è la mia passione. Non lo faccio per i soldi, il guadagno è una conseguenza dell’operato svolto“.