Parisi, l’agente: “Non lo manderò al Napoli. Mario Rui salta il Milan”

L’agente di Parisi e Mario Rui, Giuffredi, parla delle voci di mercato che vogliono il Napoli vicino al terzino dell’Empoli.

L’agente di Parisi, Mario Giuffredi, è intervenuto a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare. Tanti i temi trattati a partire dai suoi assistiti e uomini mercato Parisi, Casale, Mario Rui e Politano.

L’AGENTE SU PARISI – “Parisi è già la rivelazione di questo campionato. E’ un ragazzo anormale, ​proviamo tutte emozioni fortissime ma lui contro Lozano, Di Lorenzo e Politano non provava alcuna emozione, come se giocasse all’oratorio. Il calcio richiede bravura tecnica, ma servono tante palle e lui ne ha da vendere. Il Napoli è attento a tutti i migliori giovani, loro lo stanno monitorando ma io in quel ruolo ho un altro mio assistito e non voglio ripetere l’errore fatto con Di Lorenzo-Hysaj. Cercheremo di indirizzare Fabiano Parisi, verso altri lidi”.

NAPOLI SU CASALE – “Il Napoli è una società alla quale sono molto legato, ho consigliato il nome di Parisi ma posso dare solo un input. Le valutazioni le faranno Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis. Napoli anche su Casale? L’ho consigliato, sta facendo anche lui molto bene, è di alto livello. Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare”.

MARIO RUI – “Ha avuto un affaticamento, non so se recupererà per il Milan. E’ l’unico terzino sinistro in rosa ed è uno dei migliori giocatori del Napoli. Futuro? Se vinciamo lo Scudetto andiamo a Dubai. L’ho sempre difeso e l’ho fatto restare a Napoli anche nei momenti difficile. ​A fine campionato, quando finirà il campionato, valuteremo cosa fare e se andare via”.

POLITANO – “Politano ha avuto il Covid, si è ripreso ma poi prima del Liecester ha avuto problemi intestinali. Un giocatore che ha due problemi di questa natura è destabilizzato.”.