Napoli, il punto sugli infortuni: tampone negativo per Zielinski, ha la tracheite

Il Napoli fa la conta degli infortuni, Zielinski è negativo al tampone, Fabian Ruiz non si è allenato, solo palestra per Insigne. Lo staff medico e quello tecnico stanno cercando di recuperare qualche giocatore in vista della sfida con il Milan. Dal report odierno sull’allenamento del Napoli arriva qualche informazione sugli infortuni in casa Napoli.

Napoli: report allenamento

Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto.

Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali.

Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo.

Lobotka terapie e personalizzato in campo.

Osimhen personalizzato in campo.

Questo è quanto è stato riferito dal Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, con Spalletti che prepara la sfida con il Milan.

Zielinski e Zanoli: tamponi Covid negativi

Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Si specifica inoltre che nella giornata di ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo.

Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento.

Alessandro Zanoli è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo.

Il polacco non si è allenato, dopo l’episodio di difficoltà respiratoria si era temuto che potesse aver contratto il Covid. Anche perché il Napoli ha giocato contro il Leicester che è arrivato in Campania con tanti assenti a causa del virus.