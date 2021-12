Di Lorenzo caso da studiare: statistiche impressionanti

Le statistiche di Giovanni Di Lorenzo parlano da sole, ha giocato fino ad ora 27 partite, tutte senza mai essere sostituito. I numeri impressionanti di Di Lorenzo vengono riportati da Corriere dello Sport, che fa un focus proprio sul terzino destro. Dal 29 agosto Di Lorenzo non si è mai fermato, ma va ricordato che aveva giocato pure gli Europei e veniva da una stagione, sempre titolare, pure con Gennaro Gattuso. Insomma un vero e proprio robot che, forse, potrebbe avere un minimo di tregua nella gara con il Leicester.

Statistiche Di Lorenzo: tutti i numeri

Nel calcio i numeri non sono tutto, ma raccontano tanto. Riesco a quantizzare quella che è la prestazione di un calciatore, soprattutto in alcuni ruoli. Ed allora per chi di professione fa il terzino destro può essere d’aiuto dare un occhio anche ai freddi numeri.

Le statistiche di Di Lorenzo sono davvero impressionanti:

16 partite di Serie A;

1140 minuti in campionato;

5 partite di Europa League;

450 minuti in Europa League;

6 partite tra Qualificazione Mondiali e Nations League;

540 minuti giocati in Nazionale.

In totale fanno 27 partite e 2430 minuti giocati, praticamente un vero e proprio robot. Mancini lo ha risparmiato solo in una circostanza ed anche agli Europei, una volta subentrato a Florenzi, non ha più lasciato il campo. Spalletti non rinuncia praticamente mai a Di Lorenzo, così come faceva Gattuso. Anche in piena emergenza infortuni, il terzino riesce ad essere sempre utile. Il suo ruolo naturale è quello di esterno destro in difesa, ma ha giocato anche a sinistra. Sia con Spalletti che con Gattuso si spostato a fare anche il difensore centrale, sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro. Quando serve Spalletti lo ha utilizzato, per una parte di gara, anche nel centrocampo a quattro. Insomma Di Lorenzo sembra davvero insostituibile per chiunque.