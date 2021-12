De Gregori: “Napoli dovrebbe essere la capitale d’Italia”. Il Sud a testa alta – Video

Francesco De Gregori non ha dubbi: “Napoli dovrebbe essere oggi la capitale d’Italia”, lo dice a New York. Il cantautore è innamorato del capoluogo campano e lo dice chiaramente. Parole al miele quelle pronunciate da un grandissimo cantautore, un poeta vero che trova in Napoli città per essere la capitale d’Italia. Un amore sincero, quello di De Gregori per la città partenopea che è stata messa in risalto anche dallo speciale di Alberto Angela ‘Stanotte a Napoli’.

De Gregori canta Murolo

“Napoli dovrebbe essere oggi la capitale d’Italia” lo dice De Gregori a New York, il tutto è finito nel docufilm dell’amico filmmaker e fotografo Daniele Barraco dal titolo “Vero dal vivo”. Il cantautore parla con un tassista e dopo aver cantato ‘Anema e Core’ famosissima canzone di Roberto Murolo, esprime ancora una volta tutto il suo amore per Napoli. De Gregori nel docufilm definisce Napoli anche come grande e vera città.

La frase di De Gregori su Napoli è ritornata in auge proprio in queste ore, sull’onda lunga del consenso generato dal programma Stanotte a Napoli che mette a tacere anche tanti stereotipi.

Napoli e il Sud possono cambiare marcia

Le parole di De Gregori pronunciate qualche anno fa ed il recente successo del programma di Alberto Angela in onda su Rai 1, dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, che la città partenopea ha un potenziale enorme. Bellezze di ogni genere, da quelle culturali a quelle paesaggistiche. Culture che si mischiano e diventano un mix fantastico. Ovviamente non mancano le ombre, quelle che nessuno vuole nascondere, ma che possono essere dissipate se si riesce a catalizzatore forza, impegno e attenzione sulle grandi risorse della città.

Un discorso che può essere allargato a tutto il Sud. Territorio dal potenziale enorme, che ha il diritto ed il dovere di emergere con forza per risplendere con forza di luce propria.