Victor Osimhen positivo al Covid 19: il comunicato ufficiale

Victor Osimhen è risultato positivo al test del Covid 19, il giocatore è asintomatico e si trova attualmente in Nigeria. Arriva il comunico ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli su Osimhen: “La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro“. Sempre la società azzurra precisa che il calciatore è stato bloccato in Nigeria e quindi non farà rientro in Italia: “Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità“.

Osimhen: salta la tac

A questo punto Victor Osimhen salterà la Tac che avrebbe dovuto dare il via libera all’attività agonistica. Il calciatore è la seconda volta che risulta positivo al Covid 19 ed al momento dovrà restare in Nigeria. Dunque si dovrà attendere per avere il via libera decisivo dei medici, che avrebbe permesso ad Osimhen di giocare la Coppa d’Africa. A questo punto diventa veramente complicata la situazione di Osimhen, che dovrà prima ritornare negativo e poi si potrà aggregare alla Nazionale nigeriana che è già in ritiro, ma i tempi in questo caso sono estremamente incerti.

Ancora più complicato diventa l’ipotesi che Osimhen possa giocare con la Juventus. Il calciatore stava provando ad essere in campo con All’Allianz Stadium per il 6 gennaio, chiedendo una deroga, ma con il problema Covid 19 la situazione diventa complicatissima. Non resta che attendere l’esito della vicenda sanitaria che per Osimhen non è molto lineare. Il giocatore deve ancora recuperare dopo l’operazione allo zigomo, fino ad ora l’attaccante si è allenato con l’utilizzo di un maschera ma sempre da solo. Quindi senza scontri con i compagni o con il pallone.