Osimhen: conto alla rovescia per il rientro, la situazione

Il rientro in campo di Victor Osimhen potrebbe esserci con la Fiorentina o Bologna, l’attaccante è ancora positivo al Covid 19. Il Napoli sta valutando le condizioni fisiche di Osimhen che ha rinunciato alla Coppa d’Africa, quindi durante il mese di gennaio potrà essere a disposizione di Luciano Spalletti. Il giocatore dovrà prima diventare negativo al Covid 19, poi si potrà sottoporre alla visita di controllo, slittata proprio a causa del contagio.

Quando rientra Osimhen?

Operazione allo zigomo e Covid tengono ancora Osimhen lontano dai campi di gioco. Vederlo in campo con la Juventus sarà impossibile. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Oggi farà il tampone a Lagos anche Osimhen. Anche lui asintomatico. La calcificazione dello zigomo fratturato ha bisogno di almeno un’altra decina di giorni di riposo e

questo lo ha convinto a rinunciare alla convocazione per la Coppa d’Africa. È stata una scelta dolorosa, ma impossibile scendere in campo per una manifestazione così agguerrita rischiando di rimediare un’altra botta sulla ferita che deve ancora guarire del tutto. Appena il dottor Canonico lo riterrà pronto per il rientro in campo, Osimhen potrà giocare con il Napoli. Quando? L’obiettivo è rivederlo tra i convocati tra la gara con la Fiorentina in Coppa Italia e quella di Bologna. Tra i convocati, non certo pronto a giocare più di qualche minuto. Perché il suo dovrà essere un rientro a piccoli passi. Certo, non nelle battaglie della Coppa d’Africa“.