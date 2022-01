Zanoli titolare in Napoli-Fiorentina: ecco chi riposerà

Alessandro Zanoli titolare in Coppa Italia per la sfida Napoli-Fiorentina, una possibilità concreta di vedere il giovane esterno destro. Secondo quanto riferisce Il Mattino c’è la possibilità di vedere finalmente in campo dal primo minuto Zanoli, un ragazzo che nelle apparizioni in amichevole e qualche piccolo spezzone di partita ha sempre fatto intravedere delle buone cose. Ottimo fisico, buona gamba e tanta voglia di emergere. Zanoli potrebbe avere una chance in Coppa Italia, una partita che Spalletti non vuole snobbare, ma che inevitabilmente dovrà dare spazio a chi ha giocato di meno.

Napoli: gli assenti

Il tecnico azzurro deve fare sempre i conti con le assenze, si parte dalla difesa: Meret è ancora out, Malcuit e Mario Rui sono ancora positivi al Covid 19, se non rientreranno allora Zanoli può giocare titolare in Coppa Italia con la Fiorentina. A questo punto Di Lorenzo andrebbe sulla fascia sinistra, con Juan Jesus in panchina e l’esordio di Tuanzebe titolare al centro della difesa dove manca pure Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa.

A centrocampo non c’è Anguissa e Fabian Ruiz è in ripresa dopo l’infortunio e non sarà rischiato nella formazione che sfida la Fiorentina. In Coppa Italia mancherò per infortunio anche Insigne, oltre ad Ounas impegnato con l’Algeria. Fuori pure Osimhen che prenota almeno una convocazione col Bologna.