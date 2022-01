La Coppa Italia non è una ‘coppetta’, Napoli Tuanzebe titolare

Napoli-Fiorentina è la sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, Axel Tuanzebe prenota un posto da titolare. Sembra essere questa la novità principale in casa Napoli per un match che non può e non deve essere snobbato. Perché la Coppa Italia non può essere considerata un ‘coppetta’. Rappresenta comunque un titolo da portare a casa, anche perché il Napoli parte dagli ottavi di finale e quindi senza la fatica dei preliminari. Riuscire a portare a casa una coppa a fine stagione resta comunque un lustro per città azzurra.

Napoli: la formazione con la Fiorentina

Luciano Spalletti ha calciatori infortunati come Lorenzo Insigne, altri in Coppa d’Africa come Ounas, Koulibaly e Anguissa. Altri ancora che sono in ripresa come Fabian Ruiz, mentre Mario Rui è ancora fuori causa Covid 19. Insomma non ci sono tantissime scelte, ma sicuramente qualcuna in più rispetto a qualche settimana fa. Si farà un tentativo per portare Lozano in panchina: il messicano è risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid 19 ed è in rientro in Italia dal Messico. Nemmeno panchina per Osimhen, che punta alla convocazione col Bologna.

Nella formazione del Napoli che sfida la Fiorentina in Coppa Italia c’è Tuanzebe titolare. Il giocatore in prestito dal Manchester United giocherà al posto di Juan Jesus, che si sposta sulla fascia sinistra per dare un po’ di fiato a Ghoulam, tornato titolare dopo mesi di assenza per due partite consecutive. La linea difensiva viene completata da Di Lorenzo con Ospina in porta, dato che Meret è ancora fuori.

La linea centrale di centrocampo sarà ancora affidata a Demme e Lobotka, mentre senza Insigne si rivede titolare Elmas, insieme con Mertens e Politano a sostenere la punta Petagna. L’ex Spal è in rampa di lancio dopo il bel gol in rovesciata messo a segno con la Sampdoria.