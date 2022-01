Capello: “Scudetto, Inter e Napoli attenti alla Juventus di Allegri”

La Juventus ancora in corsa per lo scudetto in Serie A, lo dice Fabio Capello ex allenatore che ha parlato a Radio Anch’io sport su Radio Rai. L’ex allenatore ha detto: “Lo scudetto? La Juve può recuperare punti, le altre stiano attente, quando la Juve ritrova questa mentalità diventa difficile per tutti“. Secondo Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, i bianconeri hanno anche figurato meglio nell’ultima partita con il Milan, squadra rossonera che “si è affidata principalmente alle iniziative di Leao. Da un po’ di tempo oramai quella di Allegri è diventata una squadra vera“.

Al momento i bianconeri hanno 11 punti di svantaggio rispetto all’Inter che deve recuperare ancora una partita. Insomma quella dei bianconeri dovrebbe essere una vera impresa, anche perché ci sono pure le altre squadre come il Napoli, che ha recuperato tanti calciatori, come Osimhen ed è al secondo posto, ma anche lo stesso Milan e l’Atalanta. La Juventus per lo scudetto dovrebbe continuare a macinare vittorie, sperando che ci sia un crollo quasi generale. Intanto i bianconeri stanno per chiudere l’affare Vlahovic, attaccante della Fiorentina che sicuramente porterà il suo apporto in termini di gol. La corsa scudetto resta comunque aperta, anche per le altre formazioni, visto che gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo.