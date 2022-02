Kulusevski e Bentancur al Tottenham. Daily Mail: “Juve come un cobra”

Kulusevski e Bentancur al Tottenham i tabloid inglesi criticano le scelte di mercato fatte da Fabio Paratici, corso in soccorso della Juventus. Grazie ai sondi versati dagli Spurs il club bianconero ha messo soldi freschi in cassa, recuperando in pochissimo tempo la cifra spesa per acquistare Vlahovic. Inoltre hanno messo a bilancio due plusvalenze, che valgono oro. Così dopo le proteste dei tifosi del Tottenham contro Paratici, ora arrivano quelle dei tabloid.

In particolare il Daily Mail scrive della Juve come un “cobra che, nella finestra di mercato di gennaio, ha ipnotizzato le sue vittime e poi si è lanciata con morso fatale al collo di Fabio Paratici, l’uomo mercato del Totternham“.

Tottenham: critiche per Kulusevski e Bentancur

La Juve ringrazia il suo ex direttore sportivo che ha investito oltre 60 milioni di euro per calciatori che a Torino non hanno mai entusiasmato. Ora c’è da capire se in Premier League renderanno per quanto sono stati pagati. Visto il prezzo ci si attende prestazioni super da loro, anche se c’è molto scetticismo in casa Spurs. Il Daily Mail critica l’indecisione della società, che è stata troppo dipendente dalle scelte di Paratici e Conte, anche il tecnico è un ex Juventus. Poi aggiunge: “Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juve, somiglia al Mago Merlino e ha barba e capelli disegnati da uno stilista”. Lui l’artefice delle tre uscite, che portano a risparmiare 30 milioni a bilancio; oltre a Bentancur e Kulusevski, infatti, c’è anche Ramsey, ceduto ai Rangers. Tutti e tre “hanno rappresentato un problema molto serio per la sostenibilità finanziaria del club”.

Insomma Arrivabene ha rimediato agli errori di Paratici, riuscendo anche a supportare le finanze attuali del club bianconero.