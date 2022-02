Spalletti carica il Napoli. Discorso alla squadra alla vigilia del ciclo di ferro

Spalletti carica il Napoli alla vigilia di un intenso ciclo di gare in 45 giorni. Richiamo alla concentrazione: «Non pensiamo all’Inter ma al Venezia».

Luciano Spalletti ritrova il Venezia dopo la breve parentesi da allenatore. L’avventura in Laguna è stata per lui da anonimo veneziano, è il caso di dire. Era la stagione 99/2000, 10 vittorie in 17 partite, nel mezzo un esonero, poi il richiamo, ma proprio Zamparini lo beffò con delle frasi che devono avergli fatto sicuramente male. «Non vedo entusiasmo sulla sua faccia. È sempre triste, funereo, cupo».

Spalletti, scrive il Mattino, è tra gli ammiratori del collega Zanetti: rimase colpito dal gioco e dall’organizzazione tattica dal Venezia già lo scorso anno quando andò a vederlo dal vivo a Empoli.

Luciano ha parlato alla squadra dopo i due giorni di riposo. Poche parole, pochi discorsi. Solo un invito: è un mese e mezzo di gare una dietro l’altra – la sintesi – è quello che conta è pensare una partita alla volta. Perché sono soprattutto le gare non con le big (Venezia e Cagliari, per intenderci) a mettergli ansia, molto più delle supersfide all’Inter e al Barcellona.

Spalletti sa che c’è una certa vena autolesionista in questa squadra che continua a non andar via e che l’accompagna da anni. E lui vuole lavorare per trovare la cura. Né Lozano né Ospina saranno titolari in Laguna: rientrano a ridosso della trasferta e con la rosa al completo non c’è bisogno di forzare le tappe. Spazio a Politano eMeret.

E dalla prossima settimana ci saranno anche Koulibaly (stasera alle 20 c’è la semifinale tra Senegal e Burkina Faso) e Anguissa (domani in campo Camerun ed Egitto), in attesa di capire se si contenderanno la Coppa d’Africa. In ogni caso, biglietti di ritorno pronti per la vigilia di Napoli-Inter dove prenotano, già, un posto da titolare. In ogni caso, evviva l’abbondanza. Perché Spalletti prepara la delicatissima sfida con il Venezia con una serie di video che mostrano quante insidie è capace di creare la squadra di Paolo Zanetti. Nella breve riunione tecnica, il vice Domenichini ha mostrato i rischi delle palle da fermo e le insidie che potrebbero arrivare dalle loro ripartenze. Formazione con pochi dubbi, con Zielinski nettamente in vantaggio su Mertens come trequartista. Osimhen torna titolare dopo 77 giorni.