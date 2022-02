Osimhen getta la maschera: ora tocca a te!

Victor Osimhen ed il Napoli, un amore complicato che attende di esplodere defintivamente. Il nigeriano in due anni è stato martoriato da infortuni e Covid 19, ora dopo l’operazione allo zigomo il Napoli attende di averlo al 100%. Oggi il giocatore ha ricevuto una ulteriore visita di controllo da parte del professor Tartaro, che ha confermato il buon andamento del recupero di Osimhen che sta lavorando senza utilizzare la maschera protettiva, che però dovrà continuare ad utilizzare in partita. Una maschera che viene continuamente rimodellata, in base a come va avanti il recupero fisico di Osimhen.

Napoli: i gol di Osimhen per sognare

La stagione 2021/22 è stata particolarmente sfortunata fino ad ora per Osimhen. Il nigeriano si è infortunato durante la sfida con l’Inter giocata il 19 novembre 2021, a cui si è aggiunto il Covid 19 che gli ha fatto saltare in totale 14 partite. Fino ad ora Osimhen ha giocato 16 partite tra Serie A ed Europa League ed ha segnato 9 gol con 2 assist all’attivo. Ora però il Napoli si aspetta l’esplosione definitiva del nigeriano. Le reti di Osimhen saranno decisive per continuare a credere nel sogno scudetto, che in questo momento ha un calendario favorevole agli azzurri, almeno sulla carta.

Nella prossima giornata di Serie A: l’Inter gioca il derby con il Milan, mentre il Napoli gioca fuori casa con il Venezia. Poi al prossimo turno ci sarà lo scontro diretto Napoli-Inter, con i nerazzurri che hanno comunque una gara da recuperare. Sarà comunque un mese di febbraio importantissimo per il Napoli, con tanti match decisivi.

Ecco è proprio ora che il Napoli ha più bisogno di Osimhen, dei suoi gol, della sua grinta della sua voglia di spaccare la porta. Quindi è giusto fare tutti gli scongiuri possibili, perché Osimhen è tornato ed ora vuole rientrare titolare, già col Venezia.