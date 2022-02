Lobotka, l’ex fidanzata: “Napoli, bella solo in foto, i dintorni sono come l’Egitto: spazzatura, ratti e criminalità”

L’ex fidanzata di Lobotka offende Napoli. Daniela Nilzova pubblica un post al veleno contro la città partenopea paragonandola all’Egitto.

Daniela Nilzova ex fidanzata di Stanislav Lobotka ha pubblicato un post velenoso contro Napoli. L’ex compagna del centrocampista slovacco, dal quale ha avuto anche una figlia, su instagram ha parlato in maniera poco lusinghiera della sua vita a Napoli, dipingendo la città come una sorta di discarica a cielo aperto:

“La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Non nel centro di Napoli ma fuori città. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l’Egitto … spazzatura, ratti, criminalità”, ha affermato la donna.

L’ex fidanzata di Lobotka ha usato parole molto dure verso Napoli, Daniela Nilzova secondo gli amici ha vissuto molto male la separazione dal calciatore.