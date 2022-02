Insigne aggredito sui social per un video: il chiarimento. Simioli: “Vergognatevi”

Un video di Lorenzo Insigne è diventato virale sui social. Il giocatore del Napoli dice: “Ciao Checco, ti sono vicino: mi raccomando. Ti auguro una presta libertà“. A chiarire la questione ci ha pensato il Corriere del Mezzogiorno che ha fatto sapere a chi erano rivolte quelle parole. Insigne, infatti, sta augurando la libertà ad un ragazzo positivo al Covid 19. Insomma un gesto d’affetto e di vicinanza, scambiata per ben altro da tantissimi utenti del web che hanno attaccato il capitano del Napoli.

Video Insigne: la difesa di Simioli

Il noto conduttore radiofonico Gianni Simioli ha scritto sul video di Insigne, diventato virale sui social. “Vergognatevi e vergognatevi ancora di più se state facendo passare questo messaggio e approfittando, occasione che aspettavate, per vomitare su Lorenzo la vostra già bella e consistente acredine, dettata non solo da motivi calcistici e “da tifoseria”. Io di Lorenzo, mi dispiace deludervi, non posso non ricordare tutte le volte, e sono molte, in cui gli ho chiesto una mano per sostenere moralmente ma soprattutto economicamente, qualcuno che si fosse rivolto al programma radiofonico che conduco “per disperazione”. E mai una volta che si fosse dileguato meschinamente come sanno fare in troppi. Il resto, dei rigori segnati o sprecati, delle sue auto costose e delle intemperanze e strafalcioni linguistici o di outfit non me ne fotte niente“.

Insigne è bersagliato dalla critiche, ancora di più dopo la sua scelta di andare al Toronto. Una scelta di vita quella del capitano del Napoli, su cui nessuno può sparare una sentenza. In questi giorni sono uscite anche notizie di contrasti tra Insigne e De Laurentiis, che sicuramente diventano altro materiale da discussione. Intanto il giocatore domenica scenderà in campo, cercando di non farsi condizionare da tutte le polemiche che lo stanno travolgendo, cominciate con quella cena a Roma col Toronto.