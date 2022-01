Insigne a cena a Roma prima di Juve-Napoli, Pedullà: “Professionalità”

Lorenzo Insigne firma col Toronto, accordo sugellato durante una cena a Roma, i video del capitano del Napoli fanno il giro del web. Sta facendo molto scalpore la scelta di Lorenzo Insigne di andare ad incontrare i dirigenti del Toronto prima della sfida con la Juventus. Tanti tifosi stanno criticando l’attaccante del Napoli. Anche perché Spalletti ha una squadra decimata, tra Covid e infortuni e si attendevano che il capitano potesse dare l’esempio anche in un momento molto delicato per il suo futuro.

In tanti hanno percepito la decisione di Insigne di recarsi a Roma a cena, con i dirigenti del Toronto, come una mancanza di rispetto per il Napoli. Gli azzurri sfideranno la Juventus in una gara delicatissima, valida per la corsa Champions e magari per tenere viva anche la speranza dello scudetto. Motivazioni che non hanno frenato Insigne che da giugno del 2022 sarà un nuovo giocatore del Toronto.

Insigne a Roma: il commento di Pedullà

Anche il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto sulla cena romana di Insigne e su twitter ha scritto: “Giovedi 6 ore 20,45: si gioca Juve-Napoli. Martedì 4: Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi dettagli con il Toronto: chi lo assiste (e non ha portato una-proposta-una) chiama una-telecamera-una, champagne. Professionalità“.

Il video di Insigne a cena col Toronto sta facendo il giro del web. Non mancano tantissime critiche per il capitano del Napoli, da parte dei tifosi partenopei.