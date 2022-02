Ospina addio al Napoli: destinazione Juventus

David Ospina pronto a lasciare il Napoli, secondo le ultime voci di mercato la Juventus è pronto ad ingaggiarlo a parametro zero. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno del 2022. Il club azzurro sembra orientato a puntare su Alex Meret, con cui si sta discutendo il rinnovo, ma si parla anche di Strakosha, che può arrivare al Napoli a parametro zero. Insomma anche il Napoli sembra orientato a dire addio ad Ospina, quindi il portiere sta decidendo la sua futura destinazione. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Real Madrid oer Ospina, ma anche la Juventus ha fatto dei passi avanti. L’estremo difensore ha 33 anni, ma fisicamente sta bene ed è molto affidabile, quindi non sarà difficile per lui trovare una squadra pronto ad ingaggiarlo.

Ospina-Juventus: le ultime notizie

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juve fa sul serio per Ospina, che è stato identificato come secondo di Szczesny. I bianconeri valutano anche Salvatore Sirigu per quel ruolo. Massimiliano Allegri apprezza molto il portiere del Napoli e sta spingendo per portarlo a Torino a partire dalla prossima stagione. Anche il Napoli sta facendo le sue valutazioni. Al momento Meret è in vantaggio su tutti, ma non si escludono colpi di scena. Ospina, però, non è il primo giocatore che entra nel mirino dei bianconeri. Secondo l’esperto di calciomercato Carlo Laudisa, anche Fabian Ruiz e Koulibaly sono sulla lista dei dirigenti bianconeri.