Radio Marte: “Il Napoli vuole Strakosha. Può arrivare a parametro zero”

Il Napoli su Thomas Strakosha, portiere della Lazio. Il ventiseienne albanese ha il contratto in scadenza e al termine di questa stagione dovrebbe dire addio alla squadra di Sarri.

Il Napoli pensa a Thomas Strakosha. L’estremo difensore della Lazio andrà in scadenza e quindi a parametro zero. Vista la situazione l’entourage del giocatore già da subito ha la possibilità di trattare con altri club.

Stando a quanto riferito dalla redazione sportiva di Radio Marte, il Napoli starebbe pensando proprio all’ex giocatore di Salernitana e Panionios come prossimo portiere della squadra di mister Spalletti. . Con i rinnovi di Alex Meret e David Ospina ancora da definire, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si guarda attorno e valuta possibili alternative per la porta.

David Ospina, al pari di Starkosha, vedrà terminare il suo contratto il 30 giugno del 2022. Al momento, non ha prolungato con il Napoli e ad oggi non arrivano certezze sul futuro del colombiano. Quanto a Meret, l’ex SPAL ed Udinese, in scadenza nel 2023, chiede garanzie di una maglia da titolare per mettere la firma su un nuovo accordo con gli azzurri. Uno dei due resterà a Napoli, l’altro andrà via a luglio: resta da capire chi sarà a partire, ma il reparto potrebbe essere completato proprio con l’arrivo di Strakosha dalla Lazio.

L’arrivo di Strakosha al Napoli rientrerebbe nel nuovo corso imposto da Aurelio De Laurentiis. il patron azzurro ha stabilito per il prossimo futuro la riduzione del monne ingaggi di circa 70 milioni e ha imposto un tetto salariale. il mercato di conseguenza non vedrà più gli azzurri impegnati alla ricerca di giocatori di un certo livello, ma punterà sui giovani e su qualche operazione alla Anguissa.