Mertens allenatore in seconda, le parole di Dries a Osimhen

Dries Mertens incoraggia Osimhen, il belga entrato nel secondo tempo ha fatto l’allenatore in panchina e in campo.

Dries Mertens è sempre più il leader di questo Napoli. Gli azzurri hanno ritrovato Osimhen nell’attesa che rientrino anche koulibaly e Anguissa. Con la rosa al completo il Napoli potrà giocarsi tutte le sue carte in questo rush finale di stagione.

Contro il Venezia, Mertens è partito dalla panchina, il belga per nulla contrariato dalle scelte di Spalletti è apparso come sempre sereno e sorridente. Durante la gara Mertens ha assunto involontariamente il ruolo di allenatore in seconda, dispensando consigli ai compagni in campo.

Plateali sono stati consigli a Osimhen, dalla panchina Mertens urlava al compagno: “Vai Victor, attacca la profondità”.

Mertens vuole restare a Napoli e lo sta dimostrando con tutte le sue forze, le sirene del Tornto sembrano non interessare al folletto belga che continua a sperare nella sua permanenza Napoli. De Laurentiis farebbe bene a considerare meglio l’importanza del belga per questo gruppo e per Spalletti.