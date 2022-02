Osimhen risponde ai cori razzisti dei tifosi del Venezia: Lo scherzo di Carnevale lo fanno i napoletani -VIDEO

Victor Osimhen risponde ai cori razzisti dei tifosi del Venezia. L’attaccante del Napoli ritrova il gol e ammutolisce lo stadio.

Il Napoli batte il Venezia 2-0 e si porta a -1 dalla vetta. In virtù del k.o subito dall’Inter nel Derby, gli azzurri vedono nuovamente la testa della classifica nonostante il club meneghino debba ancora recuperare la sfida contro il Bologna. Prossimo match? Scontro diretto al Maradona tra la truppa di Inzaghi e quella di Spalletti. Momento no per i lagunari, superati dal Cagliari ed ora terzultimi in graduatoria.

Victor Osimhen con il Venezia interrompe il digiuno dal gol durato tre mesi. Bellissimo il colpo di testa del nigeriano. L’attaccante del Napoli è stato bravissimo a sfruttare un cross fantastico di Politano, ma bellissima anche l’elevazione ed il movimento di Osimhen che ha lasciato immobili i difensori avversari.

Osimhen corre sotto la curva che ospita i tifosi del Napoli e con un gesto plateale si tira forte la maglietta indicando lo stemma del club, come segno di fedeltà e riconoscenza.

In molti temevano il campo veneziano, per la sua conformazione particolare, ma il Carnevale di Venezia, lo festeggiano i napoletani. Una bella lezione per gli incivili tifosi di casa che hanno “vomitato” di tutto coi cori beceri che hanno inneggiato il Vesuvio fin dall’inizio della partita. Nel frattempo, con il ritorno di Osimhen gli avversari non possono dormire sogni tranquilli.