De Laurentiis: “Scudetto Napoli, no comment. Insigne? Ecco cosa penso”

Aurelio De Laurentiis parla dopo Venezia-Napoli, il patron azzurro ha detto la sua su Insigne che si trasferisce a Toronto.

Fino ad ora il presidente del Napoli non aveva mai commentato l’addio di Insigne. A Canale 21 De Laurentiis ha detto: “Il nostro capitano è una persona libera che abbia fatto le scelte che ha ritenuto più corrette. Ha trent’anni, è giusto che pensi al suo futuro a quello che è meglio per la sua vita. Ora la carriera di un giocatore può durare per tanti anni con una corretta alimentazione e il giusto stile di vita“. Sembra quasi una frecciata quella del patron del Napoli, che ha indirettamente sottolineato che Insigne è andato al Toronto, quando aveva ancora molti anni di carriera da poter giocare a grandi livelli.

De Laurentiis: “Non parliamo di scudetto”

La vittoria con il Venezia, grazie al volo di Osimhen, ha rialzato le quotazioni del Napoli. De Laurentiis non vuole sentir parlare di scudetto: “In questo momento non è il caso di parlare di vittoria del titolo, ma siamo davvero felici di aver vinto su un campo molto complicato. Va detto che siamo stati anche fortunati, perché dobbiamo guardare anche ai risultati degli altri e sapete a cosa mi riferisco (ndr)“.

Anche Spalletti al termine di Venezia-Napoli, ha parlato di partita davvero complicata. In effetti sul campo si è visto un Venezia davvero ben messo da Zanetti, che ha resistito a lungo alle offensive azzurre.