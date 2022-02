Spalletti: “Vittoria della consapevolezza. Ora pensiamo all’Inter con un Koulibaly in più”

Luciano Spalletti esalta il suo Napoli dopo la vittoria con il Venezia. Il tecnico partenopeo: “Gara che ci dà consapevolezza“. Una vittoria davvero importantissima per i partenopei che fino ad ora avevano sempre sofferto le gare contro squadre che si chiudevano. Le sconfitte con Empoli e Spezia al Maradona ne sono un esempio.

Spalletti al termine di Venezia-Napoli ha detto: “È una vittoria che ci dà consapevolezza, ci fa capire che possiamo vincere le partite, anche senza aspettare l’episodio favorevole. Non era affatto semplice vincere contro il Venezia, ma ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto anche giocando un discreto calcio. Anche perché noi dobbiamo sempre palleggiare per riuscire a trovare la giocata giusta“.

Venezia-Napoli: l’analisi di Spalletti

Il Napoli trova la vittoria grazie al volo di Osimhen, che poi ha festeggiato sotto il settore dei tifosi azzurri. Spalletti analizza Venezia-Napoli e dice: “Osimhen in campo aperto e con palle sporche può essere sempre decisivo. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo palla sui piedi e loro riuscivano a chiuderci“. Spalletti chiede di essere “più squadra perché questo ci dà un grandissimo vantaggio. Penso che abbiamo fatto giocare poco Demme, giocatore davvero molto bravo. Lobotka ha fatto una crescita incredibile, ha preso per mano la squadra“.

Napoli-Inter

Con la vittoria co il Venezia, il Napoli si mette ad solo punto dall’Inter (che ha una gara da recuperare ndr). Sabato prossimo c’è Napoli-Inter, sfida delicatissima: “Abbiamo la consapevolezza giusta, sappiamo anche che possiamo cambiare la partita con i cambi. Ora abbiamo una settimana per lavorare. Ci sarà anche il recupero di Anguissa e Koulibaly. Uno come Koulibaly ti dà un grande valore anche durante l’allenamento. Pensiamo a recuperare tutti, anche Ounas. Ci sarà bisogno di tutti“.