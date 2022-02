La Juve batte il Verona, sul web i tifosi bianconeri: “Napoli trema”

Juventus-Verona 2-0: grazie allele reti di Vlahovic e Zakaria. I tifosi bianconeri commentano sul Web e avvisano il Napoli.

La Juventus batte il Verona sotto il segno dei nuovi arrivi: gol in apertura di Vlahovic con un bel pallonetto, raddoppio di Zakaria su assist di Morata.

Il bomber serbo impiega solo 13’ per trovare la sua prima gioia in bianconero, grazie ad una uscita a vuoto del portiere avversario. E lo svizzero a chiudere il match a tripla mandata nella ripresa.

Tre punti vitali per la Signora che, momentaneamente, mette le mani sul quarto posto. NB: L’Atalanta, caduta sorprendentemente in casa con il Cagliari, deve recuperare il match contro il Torino.

Sul Web si rifanno vivi i tifosi juventini tornati a rivedere la luce del sole grazie alle reti dei nuovi acquisti. Molti i commenti dei tifosi bianconeri sul Web, che festeggiano la vittoria pensando al Napoli:

“Napoli trama la Juve è tornata”

” Ora a Napoli capiranno come si gioca al calcio”

“Con Vlahovic questa Juve può vincere la Champions, lo scudetto lo lasciamo al Napoli”

“Il Napoli valuta Osimhen 100 milioni e Vlahovic quanto vale?”

“Cari Napoletani vi conviene vincere sempre perchè la Juve non vi darà tregua”

Questi alcuni dei commenti dei Juventini che si possono leggere sui vari social