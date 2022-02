CORRIERE: Il Napoli di Spalletti ha battuto infortuni, COVID e coppa d’Africa: Merita lo scudetto

Il Napoli di Luciano Spalletti vince e convince, il tecnico ha superato brillantemente le difficoltà: Infortuni, Covid e coppa d’Africa, ora punta allo scudetto.

È un Napoli che c’è e continua a esserci e risponde: presente! Non era in albergo sabato sera a vedere Inter-Milan ma in volo per Venezia, magari per questo Spalletti non ha sentito il peso di dover vincere a ogni costo. Contro i lagunari, giustamente temuti, il Napoli vive un primo tempo da perfetto Narciso, con il pallone che zompetta sempre tra le gambe degli azzurri, ma quasi mai nell’area avversaria. Ma c’è una felice trance agonistica, una serenità di chi sa che prima o poi il gol arriva: gli avversari vengono triturati senza mai andare in affanno, concedendo al massimo qualche contropiede.

Scrive il corriere dello Sport: “A qualcuno scoppia il cuore per la gioia, per questo senso di improvvisa leggerezza che non si avvertiva da tanto tempo. Vietatissimo far festa perché nulla è compiuto, tutt’altro, ma certe cose sono un’emozione a prescindere. Ma ovviamente non bisogna dirlo a Lucianone. Perché Spalletti ha la faccia tipo traversata nel deserto: gli anni a Roma lo aiutano a comprendere bene Napoli. E cosa evitare. Euforia ed entusiasmo non sono alleati migliori per chi lotta per lo scudetto in queste due piazze. «È una vittoria della maturità e della consapevolezza» dice il tecnico azzurro nel ventre dello stadio dove 22 anni fa entrò per la prima volta al fianco di Zamparini. Non è stata una vittoria in scioltezza. Ma il Napoli c’è”.

“Il suo 2022 è un inno alla gioia: se ne è fregato del Covid, della Coppa d’Africa, dei problemi. E a Venezia esprime personalità con quella squadra che è tutta sua”.

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis è consapevole che Spalletti e suoi ragazzi stanno percorrendo la strada giusta verso l’obiettivo di inizio stagione. Ma è altrettanto vero che se l’appetito vien mangiando, i partenopei non devono “limitarsi” a messere in cassaforte la qualificazione in Champions.