Briatore: “La pizza non è di Napoli”, risposta da applausi di Peppe Iodice – VIDEO

Fa ancora discutere Flavio Briatore con le sue affermazioni sulla pizza. Il noto imprenditore è riuscito a far parlare della sua pizzerie di Roma, Crazy Pizza parlando e disprezzando la pizza napoletano, famosa in tutto il mondo per la sua bontà e genuinità. Ma nella pubblicità sembra valere tutto ed allora da consumato imprenditore Briatore ha sparato a zero sulla pizza napoletana ed il suo prezzo. Secondo Briatore 4 euro sono troppo pochi per una Margherita che deve costare almeno 15 euro, altrimenti vuol dire che si utilizzano prodotti scadenti.

La risposta dei napoletani è stata, come sempre, all’insegna dell’inventiva e dell’apertura verso gli altri. Tanto che ieri è stata distribuita pizza gratis a tutti. Ma Briatore sulla piazza napoletana ha avuto ancora da ridire ed a Radio 24 durante il programma La Zanzara ha rilanciato: “Sto cercando una location ma aprirò Crazy Pizza anche a Napoli, una citta che amo“. Poi ha aggiunto: “Nessuno può fare profitto con la pizza a quattro euro, grazie a me aumenteranno i loro prezzi”. Poi una stoccata alla pizza napoletana. “A me non piace, non la mangio, preferisco quella bassa. a Salerno la fanno meglio. La pizza del resto – aggiunge Briatore – è un prodotto mondiale, con Napoli non ha nulla a che fare”.

Briatore e la pizza napoletana: la parodia di Iodice

Peppe Iodice apprezzatissimo comico napoletano ha eseguito la sua parodia sulle parole di Briatore. Con la classica satira sottile il comico è entrato nel vivo della questione ed ha ‘smascherato’ l’imprenditore.