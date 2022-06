Caliendo: “De Laurentiis non mi piace, non faccio affari con lui. Può competere con i fondi di investimento”

Il noto procuratore Antonio Caliendo ha parlato di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di 1 Statio Radio: “A pelle non mi piace“.

L’agente non ha usato mezze misure e quando gli è stato chiesto informazioni su De Laurentiis ha precisato: “Non lavoro con Aurelio De Laurentiis, questo perché a pelle non mi piace. Non mi ha fatto nulla in particolare, quindi non c’è un motivo preciso, apprezzo il suo modo di lavorare. Anzi si deve dire che è uno dei pochi presidenti che con il calcio ci ha guadagnato“.

Poi Caliendo aggiunge: “Gente come Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito hanno la capacità di competere con i grandi fondi di investimento, quindi non credo proprio che spariranno. Basta guardare Redbird, ha stanziato solo 50 milioni di euro per il mercato del Milan, quindi chi è più forte Lotito o Redbird? Prima di dire che gente che sa fare calcio possa sparire, io ci penserei molto”. Eppure lo scetticismo intorno ai comportamenti di De Laurentiis non si arresta. Inoltre si parla con insistenza di una cessione della SSCN ad un fondo arabo, una notizia che salta i tifosi partenopei che sperano nell’arrivo di uno sceicco che possa far svoltare il Napoli con acquisti di grande livello.