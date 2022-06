De Maggio sicuro: “Simeone ha segnato più di Osimhen, con Spalletti fa un gol a partita”

Il Napoli sta pensando ad un attaccante per sostituire Andrea Petagna. L’attaccante ex Spal piace molto alla Sampdoria ed in generale ha molto mercato, anche se la valutazione di De Laurentiis è elevata. Ma le possibilità che Petagna vada via ci sono, ecco perché il Napoli ha sondato il terreno per Giovanni Simeone. L’attaccante del Verona nella stagione 2021/22 con gli scaligeri ha messo a segno ben 17 gol, a cui si aggiungono anche 6 assist.

Insomma il Cholito a 26 anni sembra essere definitivamente cresciuto e pronto per una grande squadra. Di Simeone al Napoli ha parlato anche Valter De Maggio che ha detto: “Se il club Di De Laurentiis dovesse decidersi e puntare su Simeone farebbe sicuramente un grandissimo colpo. Sono sicuro che con Luciano Spalletti allenatore potrebbe segnare un gol a partita“. Al momento il mercato del Napoli è in attesa che si sblocchino alcune situazione. Fabian Ruiz e Demme possono essere ceduti, in attacco la posizione di Osimhen va rivalutata dopo che la Procura ha sequestrato il suo contratto ed ha indagato Aurelio De Laurentiis. C’è poi da capire cosa si farà con Mertens, mentre Deulofeu attende una chiamata. Impasse anche per il rinnovo di Koulibaly che molto probabilmente resterà al Napoli in scadenza di contratto.