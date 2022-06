Radio ufficiale – Mourinho telefona Osimhen, la reazione del Napoli. La verità sul caso Anguissa

Giorni agitati in casa Napoli. Il club azzurro sul calciomercato si sta muovendo ma dopo aver piazzato i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera sta trovando difficoltà, legate anche alle cessioni che non si sbloccano. In questo contesto di innestano altre problematiche, come ad esempio quella legata al caso Anguissa ed al bonus promesso e mai ricevuto. La Radio Ufficiale della SSCN fa sapere che ha approfondito la questione e non risulta “alcun problema con il calciatore“. Anguissa è stato riscattato dal Napoli dopo l’ottima stagione effettuato.

Ma da Radio Kiss Kiss Napoli danno una clamorosa indiscrezione ovvero una telefonata di José Mourinho con Osimhen ed il Napoli non ha “assolutamente gradito questa intromissione“. Va sottolineato che il Napoli per la cessione del giocatore chiede 100 milioni di euro, un prezzo che la Roma non potrebbe mai prendere in considerazione. Sempre a Radio Goal fanno sapere che il Napoli sta lavorando per il portiere ed il difensore centrale che vada a completare il reparto. Leo Ostigard è l’indiziato numero uno ma anche qui il Napoli sta impegnando tempo per chiudere un’operazione da circa 5 milioni di euro. Per il portiere non è stato ancora ufficializzato il rinnovo di Meret e non si capisce quanto ci voglia a chiudere questa operazione se la società ha scelto di puntare su di lui.