Il calendario del Napoli: quando si gioca con le big Juventus, Inter e Milan

Big match per il Napoli spalmati per tutto il corso della stagione: è questo l’esito del calendario sorteggiato un’ora fa. Il grande ex Maurizio Sarri sarà il primo big ad affrontare i partenopei alla quinta giornata, a cui seguirà dopo due giornate la trasferta al Meazza contro i campioni d’Italia del Milan. Nel girone d’andata le gare infuocate sono quasi tutte in esterna, di fatti all’undicesima sarà nuova sfida Mourinho-Spalletti a Roma. Poi sarà la volta dell’Atalanta che ospiterà Koulibaly & soci alla tredicesima. Fuochi d’artificio dopo il Mondiale con Inter-Napoli alla sedicesima e l’unico scontro diretto casalingo della fase di apertura contro la Juventus.

Nel girone di ritorno si riparte subito forte contro la Roma al “Maradona” nella ventesima. Tour de force tra la venticinquesima e la ventottesima, con gli azzurri che affronteranno in poco tempo Lazio, Atalanta e Milan: tutte gare in casa. Si vola a Torino per la super sfida contro la Juventus alla trentunesima, mentre l’ultimo big match (che può avere un grande valore per lo scudetto) è stato sorteggiato alla trentaseiesima giornata: Napoli-Inter nell’arena di Fuorigrotta.