Simeone infastidito dalla lentezza del Napoli: arriva l’ultimatum dell’argentino

CALCIOMERCATO NAPOLI. SIMEONE-NAPOLI. I mancati passi avanti nella trattativa stanno infastidendo e non poco Giovanni Simeone. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de ‘Il Mattino’, infatti, la frenata dell’affare tra Petagna e Monza ha rallentato l’acquisto del Cholito da parte dei partenopei. Una situazione che non piace per nulla a Simeone che avrebbe dato il suo ultimatum: o il trasferimento si completa entro Ferragosto, così da evitare di giocare col Verona contro i campani, o salta tutto.