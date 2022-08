Pressing della Cremonese su Gaetano: ecco cosa manca per il nuovo prestito

CALCIOMERCATO NAPOLI. GAETANO-CREMONESE. La Cremonese sogna il nuovo prestito di Gianluca Gaetano. Il talento classe 2000 di Cimitile ha collezionato ben 84 presenze e 15 goal nelle ultime due stagioni in Serie B con i lombardi ed ha rivestito un ruolo da protagonista nella promozione in Serie A. Apprezzatissimo dalla piazza, la Cremonese sta facendo carte false per riaverlo, così come afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “I grigiorossi nel frattempo si avvicinano al centrale austriaco Emanuel Aiwu (21) e continuano il pressing su Gianluca Gaetano (22) del Napoli. Tra le parti i contatti sono praticamente quotidiani e costanti”.

Manca per il momento un solo aspetto ma di particolare importanza, che il Corsport indica: “Serve il via libera di Luciano Spalletti per permettere al centrocampista napoletano di tornare a Cremona dopo l’ottima stagione con l’ex Fabio Pecchia in panchina”.