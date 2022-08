CALCIOMERCATO NAPOLI. RASPADORI-NAPOLI. “Incontro in corso tra Napoli e Sassuolo per Raspadori“: lo scrive su twitter il giornalista di Sky e esperto uomo di mercato Gianluca Di Marzio. I partenopei sono alla ricerca del sostituto di Dries Mertens e stanno accelerando per il giovane prospetto italiano. C’è al momento distanza tra le due parti, con il Sassuolo che chiede 40 milioni mentre il Napoli è arrivato a quasi 30 milioni: l’incontro odierno potrebbe essere decisivo.