Raspadori fa ‘segnare’ il Modena, tifosi contro: “Scandaloso mandatelo al Napoli” – Video

Il Sassuolo esce dalla Coppa Italia battuto dal Modena, tifosi contro la squadra e Giacomo Raspadori: “Mandatelo al Napoli“. Il Modena è riuscito a superare i trentaduesimi di Coppa Italia battendo il Sassuolo per 3-2. Un risultato a sorpresa che ha spiazzato anche i supporters del Sassuolo che non si aspettavano di uscire contro un club di Serie B.

Al termine del match è esplosa la rabbia dei tifosi sui social contro il Sassuolo per la prova incolore e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma i tifosi del Sassuolo hanno protestato anche contro Raspadori che è stato schierato titolare da Dionisi che non avendo nemmeno Scamacca, ceduto al West Ham, ha dovuto per forza puntare sull’attaccante bolognese. Per molti tifosi del Sassuolo, Raspadori è un ingrato e non ha offerto una prova sufficiente perché distratto dalle voci di mercato. L’attaccante è stato protagonista in negativo, sbagliando anche un passaggio che ha spalancato le porte al gol della prima rete del Modena. Il Napoli sta chiudendo la trattativa come ammesso anche da Giovanni Carnevali al termine del match. Intanto De Laurentiis ha preso Sirigu, anche se Paolo Bargiggia annuncia tre acquisti del Napoli entro sabato. Tra questi ci sarà anche Raspadori.