Younes, l’Ajax vincerà 3-2, a Napoli ho vissuto grandi emozioni”

Amin Younes, ex giocatore Ajax e Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di Cahmpions league tra le sue ex squadre.

Il Napoli ha iniziato benissimo la stagione, e il meglio lo ha mostrato proprio in Champions League. Gli uomini di Spalletti hanno infatti raccolto sei punti nelle prime due gare, con un 4-1 impressionante contro il Liverpool e un successo largo, per 0-3, a Ibrox, in casa dei Rangers. I partenopei non possono però permettersi passi falsi nelle prossime due sfide contro l’Ajax. Escludere i 36 volte campioni d’Olanda dal discorso qualificazione, potrebbe infatti voler dire assicurarsi un biglietto per gli ottavi di finale. Servono quindi altre vittorie

chi conosce bene il Napoli e l’Ajax è Amin Younes. ‘attaccante attualmente in prestito al club Al-Ettifaq, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ajax Life.

Younes ha parlato della sua esperienza a Napoli e si ha pronosticato la vittoria degli olandesi sulla squadra di Spalletti:

YOUNES SU AJAX-NAPOLI

“Ajax e Napoli, sono due squadre brave con la palla, il livello è alto. In Italia tutti sono sempre molto colpiti dai calciatori che vengono fuori dall’Ajax, è un club con molta risonanza in Europa. Mi aspetto due belle partite all’andata e al ritorno.

Sanno giocare anche da dietro, per questo sarà molto difficile per l’Ajax, specialmente al ritorno a Napoli. È difficile giocare lì, c’è una bella atmosfera con i loro tifosi”.

Youes fa un pronostico su Ajax-Napoli: “Penso che passeranno entrambe, lasciandosi dietro il Liverpool. Secondo me vince l’Ajax 3-2 ad Amsterdam e poi pareggeranno 2-2 a Napoli.

La mia esperienza al Napoli? È stato un grande periodo. È un club molto emozionante, le persone a Napoli vivono per la squadra, spendono tutti i soldi che gli restano per andare allo stadio. Se non vinci, quelle persone si faranno sentire. E se invece vinci, ti porteranno sulle spalle“. Ha concluso Amin Younes.