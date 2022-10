Champions League: il Napoli la ribalta al primo tempo, che carattere

Il Napoli vince 3-1 alla fine del primo tempo con l’Ajax che va in vantaggio Kudus, per gli azzurri con Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski.

Grandissima reazione degli uomini di Luciano Spalletti che si distraggono sul gol di Kudus al 9′, quando gli azzurri potevano andare in vantaggio già con Lobotka. Ma il Napoli non ci sta a subire il gol e reagisce subito. Kvaratskhelia ha sfiorato il gol al 15′, con la palla che esce di qualche centimetro.

Ma due minuti dopo, al 17′ arriva il bellissimo gol di Raspadori: tutto di prima, anticipo di Kim, Oliver e Lobotka scambiano e portano Olivera al cross. Perfetto il traversone per Raspadori che in tuffo di testa segna uno splendido gol.

🇮🇹🇬🇪Kvaratskhelia with an assist to Di Lorenzo to set up Napoli's 2nd goal!🅰️pic.twitter.com/IHBTV7te2L — Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 4, 2022

Ma la squadra di Spalletti pressa ed a tratti domina il campo, nonostante l’Ajax giochi molto bene. Al 32′ arriva il gol del vantaggio con un bellissimo cross di Kvaratskhelia che è perfetto per Di Lorenzo, stacco imperioso e gol. Ma il Napoli ha anche la possibilità di segnare ancora, visto che al 39′ Lozano pesca benissimo Zielinski che sbaglia praticamente un rigore in movimento. Ma è sempre Zielinski a dare il doppio vantaggio ai campani, dato che Zielinski lanciato negli spazi aperti della difesa olandese, piazza di precisione e di grande concretezza il gol del 3-1.