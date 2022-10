Infortuni Napoli: Kvaratskhelia sospiro di sollievo, esami strumentali per Di Lorenzo

Infortuni in casa Napoli, Kvicha Kvaratskhelia sta bene e può giocare con la Cremonese, esami strumentali per Giovanni Di Lorenzo.

Le ultime novità in casa Napoli per quanto riguarda gli infortuni tengono in ansia i tifosi. Secondo fonti vicine al club campano si viene a sapere che il problema fisico per Kvartskhelia è superato e può essere convocato per la prossima sfida di Serie A con la Cremonese. Il georgiano era uscito malconcio dalla sfida di Uefa Champions League giocata con l’Ajax a causa dei ripetuti falli degli avversari. Il georgiano ha subito molti pestoni, che però hanno lasciato solo segni esterni, mentre non ci sono particolari problemi muscolari. In ogni caso Kvaratskhelia potrebbe riposare con la Cremonese, sfida in cui rientrerà Victor Osimhen. Non è escluso che il georgiano venga lasciato in panchina, al suo posto sono pronte diverse soluzioni: Raspadori, Lozano e Zerbin.

Napoli: ultime novità sugli infortuni

A preoccupare ci sono le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto fa sapere Luca Cerchione giornalista di 1 Station Radio, il capitano del Napoli si è sottoposto ad esami strumentali per verificare le sue condizioni fisiche dopo Ajax-Napoli. L’infortunio di Di Lorenzo ha sorpreso un po’ tutti perché era uscito dal campo al minuto 84 per fare posto a Zanoli, senza far intuire di avere particolari problemi fisici. Ma ovviamente giocando ogni tre giorni, gli infortuni possono essere sempre dietro l’angolo. La notizia dell’ultimora per Di Lorenzo è un infortunio non grave che non lo mette a rischio per la sfida con la Cremonese.