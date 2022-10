Rocchi ammette: “Rimessa laterale Tonali in Empoli-Milan, serviva più attenzione”

Il Milan ha battuto l’Empoli nell’ultima giornata di Serie A. Ma gli uomini di Pioli sono riusciti a passare in vantaggio grazie ad un gol nato da un fallo laterale battuto almeno dieci metri più avanti rispetto a dove era uscito il pallone. Può sembrare un dettaglio, ma la differenza in questo caso è sostanziale. La palla era uscita nella metà campo del Milan, mentre Tonali l’ha battuta nella metà campo dell’Empoli, in questo modo ha avuto la possibilità di far andare direttamente il pallone in area di rigore con un lancio lungo. Cosa che non sarebbe mai potuta accadere se fosse stata battuta dove era effettivamente uscito il pallone. Anche Gianluca Rocchi commenta Empoli-Milan e la rimessa laterale di Tonali e dice: “Dovevamo essere tutti molto più attenti“.

Il designatore arbitrale di Serie A e B a Radio Anch’io lo Sport, su Radio Rai dice: “Sulla posizione della rimessa laterale contestata dall’Empoli contro il Milan, dico la verità, dovevamo essere più attenti: è l’unica sbavatura di una giornata ottimale, lo dico con orgoglio. Ci sono state prestazioni arbitrali di altissimo livello, compresa quella di Aureliano a Empoli che, a parte questo episodio – che andava fatto meglio – è stata ottimale“. Insomma c’è l’ammissione dell’errore da parte degli arbitri. Un errore non da poco perché è vero che il Milan ha vinto 3-1, ma lo ha fatto nei minuti finali, dopo aver subito anche il gol del pareggio. Quel gol di Rebic segnato al 79′, nato da quella rimessa laterale di Tonali, ha sicuramente segnato la partita.

Poi rocchi ha parlato anche di Maria Sole Ferrieri Caputi ed ha detto: “Parlando troppo di lei si rischia di metterle pressione, cose che in questo momento non serve affatto“.