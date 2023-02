ASSURDO: Il Sassuolo nega l’accesso ai simboli del Napoli: Esplode la contestazione

Sassuolo-Napoli, il club neroverde sotto accusa: la decisione di vietare le sciarpe azzurre scatena la polemica.

La polemica scoppia in vista del match tra Sassuolo e Napoli, dopo che il sito ufficiale del Sassuolo ha pubblicato un comunicato in cui vengono vietate l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite, a causa delle questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questa decisione ha causato una grande controversia, soprattutto in una zona in cui la presenza dei tifosi del Napoli è molto alta.

Sassuolo-Napoli, «Vietate sciarpe azzurre»

Secondo le regole stabilite, la trasferta per il match è vietata ai tifosi del Napoli residenti in città, ma non ci sono limitazioni per i tifosi napoletani che vivono in altri punti d’Italia. Tuttavia, la scelta del Sassuolo sembra aver impedito l’ingresso anche a questi tifosi.

Questo annuncio ha sollevato molte domande sulla reale necessità di questa limitazione e sulla sua equità, considerando che i tifosi del Napoli che vivono in altre parti d’Italia non sono soggetti a queste restrizioni. La partita di venerdì sarà quindi sicuramente un evento molto atteso e sotto i riflettori, non solo per l’eccitazione sul campo, ma anche per la controversia fuori dal campo.

La decisione del Sassuolo di vietare l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere del Napoli allo stadio è ingiustificata e dimostra una mancanza di rispetto per i tifosi del Napoli e la loro passione per la squadra. La motivazione di questioni di sicurezza e ordine pubblico non giustifica questa limitazione, soprattutto considerando che altri club hanno permesso l’ingresso di tifosi napoletani senza alcun problema. La vera ragione dietro questa scelta potrebbe essere l’amicizia tra il Sassuolo e la Juventus, che ha fatto nascere il sospetto di una discriminazione nei confronti dei tifosi del Napoli. La sicurezza dovrebbe essere garantita per tutti i tifosi, indipendentemente dalla loro fedeltà calcistica, e questa decisione dovrebbe essere rivista.