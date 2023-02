Sassuolo, Donisi: “Napoli fortissimo, noi vogliamo fermarlo”

Alessio Dionisi allenatore del Sassuolo ha parlato della prossima sfida di Serie A contro il Napoli che si gioca venerdì.

Il Napoli viene da sei vittorie consecutive, ma vuole continuare a vincere per lasciare quantomeno intatto il distacco di 15 punti dalla seconda in classifica. Il Sassuolo è in serie positiva da quattro turni e cerca ancora punti per la salvezza.

Sassuolo-Napoli: le parole di Dionisi

Il tecnico dei neroverdi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista del prossimo match di Serie A: