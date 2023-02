Corriere dello Sport: “Tutti su Kvara: il Napoli fa muro”

Corriere dello Sport scrive in prima pagina che tutti sono su Kvara ma il Napoli fa muro contro le avances

Il mondo intero innamorato di Khvicha Kvaratskhelia. Il colpo incredibile, messo a segno dal Napoli la scorsa estate per la modica cifra di 10 milioni di euro, sta riscuotendo i favori delle squadre top d’Europa. Tanto che si continua a vociferare dell’interesse del Real Madrid che ha messo nel mirino l’ex Dinamo Batumi. Ma il Napoli non ha alcuna voglia di lasciarsi scappare un calciatore che esalta il pubblico partenopeo. Con le sue accelerazioni, la velocità ed un dribbling secco che sta tornando ad essere un fattore nel mondo del calcio. Dopo anni in cui è stato snobbato e messo in archivio.

Il Napoli studia un nuovo contratto con lo stipendio raddoppiato

“Tutti su Kvara, il Napoli fa muro”, così titola in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport che dà nuovi aggiornamenti sulla posizione del calciatore partenopeo che dovrebbe rinnovare con il Napoli, consapevole che il contratto attuale vada migliorato come cifre e scadenza, così da scacciare le avances di altre società: “Il club studia un nuovo contratto con lo stipendio raddoppiato. L’agente si scopre: ‘Ha molte offerte ma qui sta bene’. Lo vuole anche il Real”.